EURO 2024 son 16 turunda Avusturya maçının yıldızı olan Merih Demiral gol sevincinde yaptığı "bozkurt" işareti nedeniyle UEFA tarafından disipline sevk edilmişti. Demiral için istenen cezanın belli olması ardından gözler 6 Temmuz'da oynanacak Hollanda karşılaşmasına çevrildi. Peki, Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, milli maç kadrosunda yer alacak mı?



MERİH DEMİRAL CEZA ALDI MI?



Avusturya karşılaşmasında attığı golün ardından Bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a UEFA 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ise alınan karara itiraz için CAS'a gidecek.



MERİH DEMİRAL HOLLANDA MAÇINDA OYNAYACAK MI?



Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği çeyrek final mücadelesi 6 Temmuz cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak.



UEFA tarafından Merih Demiral'a açılan Soruşturma sonuçlandı. Merih Demiral iki maç ceza alırken Türkiye Futbol Federasyonu, Uluslararası Spor Tahkim Kurulu'na gitmeye hazırlanıyor. Merih Demiral itirazdan sonuç çıkmadığı takdirde Hollanda karşılaşmasını kaçıracak.

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