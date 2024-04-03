Haber Tarihi: 03 Nisan 2024 10:55 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 10:55

Memur maaşları erken yatacak mı? 2024 Son dakika maaşlar bayramdan önce erken yataack mı?

Nisan ayı maaşı ödeme tarihleri, milyonlarca kamu çalışanı ve emekli tarafından merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacağı bayram ikramiyelerinin yatış tarihi belli oldu. Geçtiğimiz bayramda ikramiyeler ile birlikte emekli maaşları da hesaplara aktarılmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan'a denk geliyor. Bayram öncesindeki 1.5 günlük süre ise idari tatil ilan edildi. Maaş ödemeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrildi. Peki Memur ve emekli Nisan ayı maaşları erken mi yatacak? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte, ödemelere ilişkin detaylar…

Memur maaşları erken yatacak mı? 2024 Son dakika maaşlar bayramdan önce erken yataack mı?
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Memur ve emekli maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Normal şartlarda SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaplara aktarılıyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını ise 25 ve 28'i arasında alıyor. Kamu kurumlarında çalışan memurlara ise maaş ödemeleri 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Nisan ayında emekliler maaşlarıyla beraber bayram ikramiyesi ödemelerini alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerin 2-5 Nisan ayında yapılacağını duyurmuştu. Emekliler ise ikramiye ve maaşların aynı tarihte yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki Nisan ayı emekli ve memur maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin detaylar…

NİSAN AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde yatırılıyor.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında emeklilere bayram ikramiyesi ile beraber maaş ödemeleri öne çekilerek bayramdan önce yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesinde 8-9 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.

Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.

Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin öne çekildiğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.

EMEKLİLER NİSAN AYINDA İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi 2024 yılının Nisan ayında maaşlarının yanı sıra ikramiye ödemesi de alacak.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi %50 artışla birlikte 3.000 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

GEÇTİĞİMİZ YIL EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATIRILDI

2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14,16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırıldı.
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