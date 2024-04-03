Memur maaşları erken yatacak mı? 2024 Son dakika maaşlar bayramdan önce erken yataack mı?

Memur ve emekli maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Normal şartlarda SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaplara aktarılıyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını ise 25 ve 28'i arasında alıyor. Kamu kurumlarında çalışan memurlara ise maaş ödemeleri 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Nisan ayında emekliler maaşlarıyla beraber bayram ikramiyesi ödemelerini alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerin 2-5 Nisan ayında yapılacağını duyurmuştu. Emekliler ise ikramiye ve maaşların aynı tarihte yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki Nisan ayı emekli ve memur maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin detaylar…

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde yatırılıyor.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında emeklilere bayram ikramiyesi ile beraber maaş ödemeleri öne çekilerek bayramdan önce yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesinde 8-9 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.

Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.

Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin öne çekildiğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.

16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi 2024 yılının Nisan ayında maaşlarının yanı sıra ikramiye ödemesi de alacak.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi %50 artışla birlikte 3.000 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14,16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırıldı.