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Melo'nun durumu belirsizliğini koruyor

Carmelo Anthony'nin, birkaç ay boyunca Houston Rockets'tan uzak kaldıktan sonra belirsizlik içinde kaldığı için birden fazla seçeneğe sahip olduğu söylendi.

Carmelo Anthony'nin, birkaç ay boyunca Houston Rockets'tan uzak kaldıktan sonra belirsizlik içinde kaldığı için birden fazla seçeneğe sahip olduğu söylendi.

Melo, en son 8 Kasım'da forma giymişti ve son takas tarihi yakınında durumunu çözmesi bekleniyor.

Anthony geçen sezon Houston Rockets ile bir yıllığı 2.4 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı, fakat çok kısa bir süre forma giydikten sonra takımdan ayrılmıştı.

Carmelo'nun takaslanacağı ya da serbest bırakılıp daha sonra kendisiyle imza atılacağı durumu belirsizliğini koruyor.

Melo ile en çok bağlantı kurulan takım Los Angeles Lakers idi.




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