Melo: "Knicks'in imajı, insanları korkuttu"

Carmelo Anthony, eski takımı New York Knicks'e karşı sahip olunan genel algının, kendisi oradayken serbest oyuncuların takıma gelmesi durumuna zarar verdiğini belirtti.
Bu algının "insanları korkuttuğunu" belirten Melo, şu ifadeleri kullandı: "Bence sadece iş bazında böyleydi. Olup biten şeylerle ilgili. New York Knicks'e karşı olan algı... basketboluna değil ama organizasyona karşı olan algı." "Bana kalırsa bu durum birçok insanı korkuttu. Birçok insan korkup gelmedi. Nüansları, inişlerle çıkışları ve tam olarak ne olup bittiğini bilmemeleri, kimin asıl yetkili olduğu ya da olmadığı... Bence insanların verdiği kararlarda basketboldan çok bunlar etkiliydi."
Melo, NYK'de forma giydiği süre boyunca dört farklı takım başkanı ve genel menajerin altında, dört farklı tam zamanlı koçla birlikte oynamıştı.