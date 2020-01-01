Melo, kısa forvet olmaya dönüşü için: "Bunu hayatım boyunca yaptım!"

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, NBA'in sezon devamında kısa forvet oynamasıyla ilgili konuştu.



Trail Blazers'ın kısa forvet pozisyonunda bir boşluğu bulunuyor ve şanslarına, geçtiğimiz sezon tarihin en iyi kısa forvetlerinden biri olan Anthony'yi almışlardı.



Melo, şu ana kadar Blazers için "esnek dört" pozisyonunda oynamıştı. Ancak Trevor Ariza'nın gelmemesi ve en başta oynattıkları Rodney Hood'un sakatlıktan ötürü oynayamaması durumuyla, Anthony'nin orijinal pozisyonunda iyi bir süre alması bekleniyor.



Carmelo bu gelişme hakkındaki düşüncelerini şöyle paylaştı:



"İyi olan şey, aslında çok rahat ettiğim, orijinal pozisyonuma geri dönmem. Bunu tüm hayatım boyunca yaptım. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde dört pozisyonuna doğru geçiş yapıyordum. Birçok kısa kadro kuran takımlar var. Bu da benim avantajıma oldu. Ama bence bugünün oyununda artık pozisyon diye bir şey de yok. Bu yüzden insanların ne zaman üç ya da dört pozisyonunu oynadığınıza vurgu yapmaları önemli değil, günün sonunda çıkıp oynuyoruz. Şemalar aynı olacak. Bunu çözeceğiz."



