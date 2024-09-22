Melih Kabasakal: 'Serimiz bozuldu ama devam edeceğiz inşallah'

Eyüpspor forması giyen Melih Kabasakal, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Melih Kabasakal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık, hocamız kazanmak için hazırlamıştı. Büyük takıma karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Beşiktaş'tan daha çok pozisyon bulduk ama olmadı. Rakibimiz çok büyük bir takım. Serimiz bozuldu ama devam edeceğiz inşallah.



"GELİŞİMİM SÜRECEK"



Hocamız beni zaman zaman sağ bekte zaman zaman altı numarada oynatıyor. İnşallah gelişimim sürecek. Hocamızla birlikte üstüne koyarak devam edeceğiz. İnşallah haftaya daha da iyi oynarım ve takımım da inşallah kazanır."



