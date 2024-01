Mekke fethi mesajları 2024: Mekke fethi sözleri resimli

2024 Mekke'nin fethi mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Mekke'nin fethi her yıl 31 Aralık-1 Ocak tarihleri ile beraber yoğun ilgi görmeye başlıyor. 2022 yılı itibari ile Mekke'nin fethinin üzerinden 1392 yıl geçmiş olacak. Fetih 11 Ocak 630 tarihinde gerçekleşmiştir.



MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024



"Mekke'nin Fethi'nin yıldönümünde tüm Müslümanlara sevgi ve selamlar."



"Allah'ın rahmeti ve bereketi, Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümünde üzerimize olsun."



"Mekke'nin Fethi, birlik ve dayanışmanın simgesidir. Kutlu olsun!"



"Hz. Muhammed'in liderliğindeki Mekke'nin Fethi, güçlü bir imanın zaferidir."



"Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümü, tüm Müslümanların kalplerinde bir sevinç kaynağıdır."



"Bu mübarek günde, Mekke'nin Fethi'nin bize öğrettikleriyle dolu bir dua gönderiyoruz."



"Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümü, İslam'ın zaferinin simgesidir."



"Hz. Muhammed'in sünnetini yaşamak, Mekke'nin Fethi'nin mirasını devam ettirmektir."



"Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü, birlik ve kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz bir gündür."



"Allah'ın izniyle, Mekke'nin Fethi'nin ruhu her zaman kalplerimizde yaşasın."



"Mekke'nin Fethi, zaferin sabrın ve inancın sonucudur."



"31 Aralık, İslam tarihindeki en anlamlı zaferlerden birini simgeler: Mekke'nin Fethi."



"Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümü, Müslümanların birlik ve beraberliği için bir fırsattır."



"Hz. Muhammed'in önderliğindeki Mekke'nin Fethi, sevgi ve hoşgörünün zaferidir."



"Allah'ın yardımıyla Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz."



"Bu mübarek gün, Mekke'nin Fethi'nin bize kazandırdığı değerleri hatırlama vaktidir."



"Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümünde, sevgi dolu bir dua ile bir araya geliyoruz."



"Mekke'nin Fethi, Allah'ın vaadini yerine getirmesinin bir göstergesidir."



"Hz. Muhammed'in liderliğindeki Mekke'nin Fethi, İslam'ın yüceliğini simgeler."



"Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümü, tüm İslam aleminin bir araya gelmesine vesile olsun."



"Allah'ın rahmeti ve bereketi, Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümünde üzerimize olsun."



"Mekke'nin Fethi'nin yıldönümünde tüm Müslüman kardeşlerimize sevgi dolu selamlar."



"Bu mübarek gün, Mekke'nin Fethi'nin kutlu zaferini anma ve hatırlama günüdür."



"Mekke'nin Fethi, Allah'a olan güçlü inancın bir sonucudur."



"Mekke'nin Fethi, mücadele ve sabrın zaferidir."



"Hz. Muhammed'in liderliğindeki Mekke'nin Fethi, adaletin ve merhametin zaferidir."



"Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümü, İslam coğrafyasında birlik ve beraberliğe vurgu yapar."



"Mekke'nin Fethi, Allah'ın yardımının her daim Müslümanların yanında olduğunu gösterir."



"Bu özel gün, Mekke'nin Fethi'nin getirdiği barış ve huzuru anlama fırsatıdır."



"Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümü, İslam'ın güzellikleriyle dolu bir geleceğe olan inancımızı güçlendirir."



"Mekke'nin Fethi, tüm Müslümanlar için bir kurtuluş ve özgürlük simgesidir."



"Allah'ın izniyle, Mekke'nin Fethi'nin ruhu her zaman kalplerimizde yaşasın."



"Mekke'nin Fethi, Müslümanların birlik ve dayanışma içinde olmasının önemini hatırlatır."



"Hz. Muhammed'in liderliğindeki Mekke'nin Fethi, sevgi ve hoşgörüyü zaferle taçlandırır."



"Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümü, tüm Müslümanlara bereket ve huzur getirsin."



"Mekke'nin Fethi, İslam'ın güçlü bir şekilde yayılmasının sembolüdür."



"31 Aralık, Mekke'nin Fethi'nin kutlu zaferini anma ve hatırlama günüdür."



"Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümü, tüm İslam dünyasını sevgi ve birlik içinde bir araya getirsin."



"Bu mübarek gün, Mekke'nin Fethi'nin getirdiği barış ve huzuru anlama fırsatıdır."



"Mekke'nin Fethi, Allah'ın yardımının ve rahmetinin bir göstergesidir."



"Hz. Muhammed'in liderliğindeki Mekke'nin Fethi, adaletin ve merhametin zaferidir."



MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN?



Hz. Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630) 20 Ramazan'da (11. Ocak 630) Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:



"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."



31 ARALIK MEKKE'NİN FETHİ Mİ?



Mekke'nin fethi her yıl 31 Aralık-1 Ocak tarihleri ile beraber yoğun ilgi görüyor. 2024 yılı itibari ile Mekke'nin fethinin üzerinden 1394 yıl geçmiş olacak. Mekke'nin fethi 11 Ocak 630 tarihinde Müslümanların, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethetmesi ile oldu. Ülkemizde son yıllarda Mekke'nin fetih tarihi 10 gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/ 1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: