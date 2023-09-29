Haber Tarihi: 29 Eylül 2023 15:58 - Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 15:58

Meka Beton Santralleri halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL? | Meka Beton halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Meka Beton Santralleri halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) beton ekipman ve tesisi üreticisi Meka Beton'un halka arzına izin verdi. Şirkete giren paranın yüzde 42-45'i yatırım harcamaları, yüzde 42-45'i ise işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılacak. Peki, Meka Beton halka arz ne zaman, kimin, hisse fiyatı ne kadar? Meka Beton Santralleri halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Meka Beton Santralleri halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL? | Meka Beton halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), beton kırma, işleme ve üretimi alanında makina üreticisi ve tesis tasarımcısı Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi şirketinin halka arzına izin verdi. Peki, Meka Beton halka arz ne zaman, kimin, hisse fiyatı ne kadar? Meka Beton Santralleri halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?
MEKA BETON HALKA ARZ NE ZAMAN, KİMİN, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Meka Beton Santralleri halka arz tarihinin 4-5 Ekim 2023 olması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün olması öngörülüyor.

 1987 yılı itibariyle faaliyete başlayan Meka Beton Santralleri, yurt içi ve yurt dışında beton santrali ve her türlü makine imalatı yapmak, bu tesislerle ilgili montaj, bakım, onarım ve imalat hizmetleri vermektedir.
Şirket, beton santralleri, kırma ve eleme ekipmanları ve ilgili ekipman bileşenlerinin üretimini gerçekleştirmekte; bu üretimleri için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yan mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini yerine getirmektedir. Şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması ve satış sonrası gerekli servis ve yedek parça tedariki hizmetlerini de vermektedir.

Şirketin mülkiyeti kendisine ait 3 adet üretim tesisi bulunmaktadır. Şirket, Başkent OSB'de 2014 yılında devreye alınan 24.841 metrekarelik arsaya kurulu yaklaşık 14.776,72 marelik kapalı alanı bulunan fabrikasında, aynı OSB içinde 2004 yılında ruhsatı alınan ve 2007 yılında üretime başlayan 18.000 metrekarelik arsaya kurulu yaklaşık 8.488 metrekarelik kapalı alanı bulunan fabrikasında ve Eskişehir ilinde 2008 yılında devreye alınan toplam 30.316,70 metrekarelik arsaya kurulu yaklaşık 9.200 metrekarelik kapalı alan bulunan fabrikasında; standart ve müşteri taleplerine yönelik olmak üzere geliştirdiği, toplam 9 farklı model mobil, 17 farklı model kompakt, 22 farklı model sabit beton santrali ile 39 farklı model kıncılar, 64 farklı model elekler, 40 farklı model besleyiciler, 20 farkli model agrega ve kum yıkayıcıları, 18 farklı model konveyör bantları, çeşitli ürün gruplarına ait toplam 16 farklı model mobil kırma eleme tesisleri ve bu ekipmanlara ait elektrik kontrol panelleri imal etmektedir.

Meka Beton Santralleri Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Meka Beton Santralleri hissesi 25 TL'den halka arz olacak.

Meka Beton Santralleri Sembolü Ne Olacak? Meka Beton Borsa Kodu

Meka Beton Santralleri hissesinin sembolü "(MEKAG)" olacak.

Meka Beton Santraller Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Meka Beton Santraller halka arzının büyüklüğü 422,50 milyon TL olarak açıklandı.


Meka Beton Santralleri Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Meka Beton Santralleri'nin halka arz açıklık oranı 25,44%'dür. Toplamda 16,9 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Meka Beton Santralleri Katılım Endeksine Uygun Mu?

Meka Beton Santralleri, onaylı izahnamesini açıkladığı zaman şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı kesin bir şekilde belli olacaktır.

Meka Beton Santralleri Halka Arzı Bireysele Eşit mi Yoksa Tamamı Eşit mi Olacak?

Meka Beton Santralleri halka arzı tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Meka Beton Santraller Kimin?

Meka Beton Santralleri şirketinin 5 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 80%'i Mehmet Kaybal, 5%'i Sinan Kaybal, 5%'i Kerem Kaybal, 5%'i Selma Kaybal ve 5%'i Şener Köken'e aittir.

Meka Beton Santralleri Finansal Gücü

2022 Hasılat: 717,6 Milyon TL

2022 Brüt Kâr: 162 Milyon TL

2021 Hasılat: 353,6 Milyon TL

2021 Brüt Kâr: 85,7 Milyon TL

2020 Hasılat: 206,1 Milyon TL

2020 Brüt Kâr: 58,6 Milyon TL

Meka Beton Santralleri, Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.

1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.

Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.

Meka Beton Santralleri Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?

Şirketin halka arza ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir;

42 – 45% Yatırım harcamaları.
42 – 45% İşletme sermayesi.
5 – 8% Çatı güneş enerjisi santrali kurulumu.
5 – 8% Ar-Ge harcamaları.

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