Haber Tarihi: 05 Eylül 2023 13:00 - Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 13:00

MEB öğretmen atamaları ne zaman? Ekim 2023 MEB öğretmen atama branşları

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz" diyerek yeni öğretmen atamalarının müjdesini verdi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman? Ekim 2023 MEB öğretmen atama branşları

MEB öğretmen atamaları ne zaman? Ekim 2023 MEB öğretmen atama branşları
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu ve öğretmen atamaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Öğretmen ihtiyacı hakkında net bir açıklama yapamadıklarını belirten Bakan Tekin, rakamların yaklaşık olduğunu ifade etti. Her yıl sonunda okullardaki ders sayısı, öğrenci sayısı, şube sayısı gibi faktörlere göre öğretmen ihtiyacının hesaplandığını dile getirdi. Şu anki net ihtiyaçlarının 68 bin öğretmen olduğunu söyleyen Bakan Tekin, bu rakamın yıl sonunda değişebileceğini ifade etti.

Bakan Tekin, öğretmen ihtiyacını normal koşullarda yetiştiremedikleri için bahar yarıyılının başında yeni atanan öğretmenlerle başlayacaklarını, ekim ayında alınacak öğretmen sayısını ilan edip şubat ayında yeni öğretmenlerin de dahil edileceğini belirtti. Ayrıca, yabancı dil eğitimi, özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi alanlarda ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
öğretmen
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe, Crespo ile sözleşme uzatıyor Türkiye Transferler Fenerbahçe, Crespo ile sözleşme uzatıyor
Galatasaray'dan Kerem-Zaha iddiasıyla ilgili flaş açıklama! Galatasaray Galatasaray'dan Kerem-Zaha iddiasıyla ilgili flaş açıklama!
Trabzonspor'a transferde kötü haber! Trabzonspor Trabzonspor'a transferde kötü haber!
Trabzonspor'un Villagra teklifi belli oldu! Türkiye Transferler Trabzonspor'un Villagra teklifi belli oldu!
Fenerbahçe'ye Rusya'dan orta saha önerisi Türkiye Transferler Fenerbahçe'ye Rusya'dan orta saha önerisi
Transferde mutlu son! Trabzonspor ikna etti, geliyor! Türkiye Transferler Transferde mutlu son! Trabzonspor ikna etti, geliyor!
Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 198'e çıktı Galatasaray Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 198'e çıktı
Sabri Gülel: ''Fenerbahçe maçını çıkış olarak görüyorum'' Antalyaspor Sabri Gülel: ''Fenerbahçe maçını çıkış olarak görüyorum''
Galatasaray'da flaş Tete iddiası! Galatasaray Galatasaray'da flaş Tete iddiası!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Erden Timur ikna etti, ayrılmadılar!
2
Salih Özcan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı
3
Galatasaray'dan takas hamlesi!
4
Galatasaray'ın yeni transferleri Ada'da olay yarattı!
5
Galatasaray, Davinson Sanchez'in maliyetini açıkladı
6
Galatasaray, Ndombele'nin mali detaylarını açıkladı
7
Beşiktaş Eric Bailly'i kadrosuna kattı

SON HABERLER

yukarı ok