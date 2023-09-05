MEB öğretmen atamaları ne zaman? Ekim 2023 MEB öğretmen atama branşları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu ve öğretmen atamaları hakkında açıklamalarda bulundu.Öğretmen ihtiyacı hakkında net bir açıklama yapamadıklarını belirten Bakan Tekin, rakamların yaklaşık olduğunu ifade etti. Her yıl sonunda okullardaki ders sayısı, öğrenci sayısı, şube sayısı gibi faktörlere göre öğretmen ihtiyacının hesaplandığını dile getirdi. Şu anki net ihtiyaçlarının 68 bin öğretmen olduğunu söyleyen Bakan Tekin, bu rakamın yıl sonunda değişebileceğini ifade etti.Bakan Tekin, öğretmen ihtiyacını normal koşullarda yetiştiremedikleri için bahar yarıyılının başında yeni atanan öğretmenlerle başlayacaklarını, ekim ayında alınacak öğretmen sayısını ilan edip şubat ayında yeni öğretmenlerin de dahil edileceğini belirtti. Ayrıca, yabancı dil eğitimi, özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi alanlarda ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.