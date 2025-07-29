MEB iller arası atama takvimi 2025: Yaz tatili il dışı atama/yer değiştirme başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Öğretmenler atanma isteklerini "

" veya "

" adreslerinden başvuru formu doldurarak tebliğ edebiliyor. Tercih aşamasında ise öğretmenlerden atanmak istedikleri kurum listeleri talep ediliyor. Hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirme işlemleri yapılıyor. Eşlerden biri atanıp diğeri atanmadığı durumlarda, atanan eş iptal hakkını kullanabiliyor. İşte, MEB öğretmen il dışı atama takvimi...

Öğretmenler ön başvurularını 18-29 Temmuz tarihleri arasında

veya

adresleri üzerinden başvuru formu doldurularak yapıyor. 29 Temmuz saat 16:00'da başvuru işlemleri son bulacak.

31 Temmuz'da tercih hakkı kazanan öğretmenler kurum tercihleri yapmaya başlayacak.

Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Başvuruların ikinci aşamasında ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı atama takvimine göre iller arası yer değiştirme atamaları 6 Ağustos günü yapılacak. Öğretmenler 7 Ağustos 2025 tarihinde tebligat ve ilişik kesme süreçleriyle ilgilenecek. Sonuçlar "

" adresinden ilan edilecek.

Tercihler ve onay süreci: 31 Temmuz - 5 Ağustos (saat 16:00)

Atamalar: 6 Ağustos

Tebligat ve ilişik kesme: 7 Ağustos

Eşlerden birinin ataması yapılıp birinin yapılmadığı durumlarda ataması olan öğretmenlerin iptal başvurusu: 6 - 8 Ağustos (saat 16:00)

Atama kararnamesinin iptali: 12 Ağustos