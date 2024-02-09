Haber Tarihi: 09 Şubat 2024 11:36 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 11:36

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2024

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Bakan Yumaklı, 2023 üretim yılına ait ve 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteğinin öne çekildiğini belirtti ve ödemelerin ekim ayında yapılacağını açıkladı. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2024? TC kimlik no ile mazot gübre desteği e-Devlet sorgulama

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2024
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Ocak ve Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Çiftçilere bu yıl için Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 103 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 149 lira destek sağlanacak. Peki, 2024 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2024 yılında çiftçiye yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buğday, arpa, çavdar, yulaf için dekar başına 149 lira destek sağlanacak.

Bu desteğin 103 lirasını mazot, 46 lirasını gübre desteği oluşturuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretim desteği ile ilgili tebliğinde diğer tarımsal ödemelere de yer verildi.

Çeltik için 250 lirası mazot 21 lirası gübre olmak üzere 271 lira çiftçiye destek ödemesi yapılacak. Ayrıca fındık, kuru soğan,yaş çay, zeytin ve şeker pancarı için toplamda 107 lira destek sağlanacak.

Kuru fasulye, mercimek, nohut için bu oran 124 lira, patates ve soya için 193 lira yağlık ayçiçeği için ise 142 lira olarak belirlendi.

Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği verilecek. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 30 ila 180 lira destek sağlanacak.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ GEÇEN HAFTA HESAPLARA YATTI

Destek uygulama takvimi ve başvuru dilekçesiyle ilgili diğer ayrıntılara Resmi Gazete'den ulaşılabilir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "225 milyon 746 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.


Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, yem bitkilerinde 181 milyon 270 bin 149 lira, hayvan gen kaynaklarında 23 milyon 41 bin 980 lira, kırsal kalkınma yatırımında 3 milyon 363 bin 67 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 1 milyon 491 bin 802 lira olarak belirlendi.

Tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesine ise 16 milyon 579 bin 2 lira ayrıldı.
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