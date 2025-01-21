Mazhar Murtezaoğlu kimdir? Grand Kartal Otel kimin?

Bolu Kartalkaya'da onlarca kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının adresi Grand Kartal Otel'de yangının sebepleri araştırılıyor. Peki, Grand Kartal Otel'in kurucusu Mazhar Murtezaoğlu kimdir ve nerelidir? Grand Kartal Otel hakkında neler biliniyor?



MAZHAR MURTEZAOĞLU KİMDİR?



Mazhar Murtezaoğlu, 1926 yılında Rize'nin Balıkçılar köyünde dünyaya geldi. Türk turizm sektörünün öncü isimlerinden biri olan Murtezaoğlu, 30 Nisan 2019'da 93 yaşında hayatını kaybetti. Kendisi, özellikle Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nin kurulması ve gelişmesinde büyük rol oynadı.

Mazhar Murtezaoğlu, 1974 yılında Kartalkaya kayak merkezinin temellerini atarak bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkardı. Orman mühendisi olarak Bolu'da görev yaparken, bölgenin doğal güzelliklerini turizmle buluşturma fikrini hayata geçirdi. İlk olarak Bolu Dağı'nda bir dinlenme tesisi açan Murtezaoğlu, daha sonra Koru Otel'i kurdu.

Mazhar Murtezaoğlu, 1978 yılında Kartal Otel'i hizmete açtı. Bu otel, Kartalkaya'nın kayak turizmi için bir merkez haline gelmesinde büyük bir adım oldu. 1998 yılında ise Grand Kartal Otel'i inşa ederek bölgedeki konaklama imkanlarını genişletti. Grand Kartal Otel, Kartalkaya'nın simgesi haline geldi ve kış turizminin önemli bir adresi oldu.

Mazhar Murtezaoğlu'nun vefatının ardından, Grand Kartal Otel'in yönetimi kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül'e geçti. Halit Ergül, aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olarak görev yapıyor. Aile, otelin başarısını sürdürerek Kartalkaya'nın turizmdeki önemini korumaya devam ediyor.

Mazhar Murtezaoğlu, Türkiye'nin kış turizmi alanında öncü isimlerinden biri olarak anılıyor. Kartalkaya'yı bir kayak merkezi haline getirme vizyonu ve bu yolda attığı adımlar, onu turizm sektörünün efsane isimlerinden biri yaptı. Grand Kartal Otel, onun mirasını yaşatan en önemli yapıtlardan biri olarak hizmet vermeye devam ediyor.