Mauro Icardi, gollerine devam ediyor!

Mauro Icardi, Adana Demirspor karşısında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye yükseltti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi, gollerine devam ediyor!
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08 Aralık 2023 23:29
Son güncelleme 08 Aralık 2023 23:35
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 3 haftalık gol orucunu bozdu.

Arjantinli yıldız, Adana Demirspor karşısında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Arjantinli yıldız futbolcu, daha önceki lig maçlarında 11 kez topu filelerle buluşturdu.

Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise 5 gol attı.

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