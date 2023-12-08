Mauro Icardi, gollerine devam ediyor!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 3 haftalık gol orucunu bozdu.
Arjantinli yıldız, Adana Demirspor karşısında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.
Arjantinli yıldız futbolcu, daha önceki lig maçlarında 11 kez topu filelerle buluşturdu.
Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise 5 gol attı.
Arjantinli yıldız, Adana Demirspor karşısında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.
Arjantinli yıldız futbolcu, daha önceki lig maçlarında 11 kez topu filelerle buluşturdu.
Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise 5 gol attı.
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