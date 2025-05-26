MasterChef 2025: Ne Zaman Başlıyor? İşte Kadrosu

TV sekizin sevilen programı MasterChef'in yeni sezonu hakkında araştırmalar hız kazandı. Her sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışma programı bu sezonda büyük bir heyecanla beklenmeye başladı.

MasterChef Türkiye'nin sıkı takipçilerin yeni sezonun başlayacağı tarihi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanla ve Somer Sivrioğlu yer alıyor.

MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu için başvurular başlamıştır. Ancak Yarışmanın başlangıç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Geçmiş sezonlara bakıldığında, yeni sezonların genellikle haziran aylarında başladığı saptanmıştır. MasterChef Türkiye Türkiye'nin yeni sezonunun Haziran ayı içerisinde başlaması bekleniliyor.

2025 yılı için MasterChef yarışmasına başvuru yapmak isteyen adaylar TV8'in resmi web sitesi üzerinden form aracılığıyla başvuru yapabilirler.

Form'da başvuru yapanların isim, soy isim, doğum tarihi ve iletişim bilgileri gibi temel bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması zorunludur. Ayrıca yarışmaya katılmak isteyen kişilerin mutfak becerileri ve geçmişteki yemek tecrübeleri hakkında da bilgi vermeleri isteniliyor.