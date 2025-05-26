Haber Tarihi: 26 Mayıs 2025 13:45 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 13:45

MasterChef 2025: Ne Zaman Başlıyor? İşte Kadrosu

MasterChef 2025 hayranları için heyecan dorukta! Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu olan MasterChef 2025'in ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Milyonların ilgiyle takip ettiği MasterChef yarışmasının 2025 yılındaki macerası için geri sayım başladı. Peki, MasterChef 2025 ne zaman başlıyor

MasterChef 2025: Ne Zaman Başlıyor? İşte Kadrosu
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TV8'in popüler yarışma programı MasterChef'in Türkiye'nin yeni sezonu hakkında araştırmalar hız kazandı.Somer Sivrioğlu'nun sosyal medya üzeriden yaptığı paylaşımla beraber MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuna dair ipuçları belli oldu.

MASTERCHEF 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV sekizin sevilen programı MasterChef'in yeni sezonu hakkında araştırmalar hız kazandı. Her sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışma programı bu sezonda büyük bir heyecanla beklenmeye başladı.

MasterChef Türkiye'nin sıkı takipçilerin yeni sezonun başlayacağı tarihi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanla ve Somer Sivrioğlu yer alıyor.

MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu için başvurular başlamıştır. Ancak Yarışmanın başlangıç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Geçmiş sezonlara bakıldığında, yeni sezonların genellikle haziran aylarında başladığı saptanmıştır. MasterChef Türkiye Türkiye'nin yeni sezonunun Haziran ayı içerisinde başlaması bekleniliyor.

MASTERCHEF 2025 BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

2025 yılı için MasterChef yarışmasına başvuru yapmak isteyen adaylar TV8'in resmi web sitesi üzerinden form aracılığıyla başvuru yapabilirler.

Form'da başvuru yapanların isim, soy isim, doğum tarihi ve iletişim bilgileri gibi temel bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması zorunludur. Ayrıca yarışmaya katılmak isteyen kişilerin mutfak becerileri ve geçmişteki yemek tecrübeleri hakkında da bilgi vermeleri isteniliyor.

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