Marks: "Harden takasının, Kyrie'nin yokluğuyla bir alakası yok"

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, takımın yıldızı Kyrie Irving'in yokluğu hakkında bir kez daha konuştu.



Marks, James Harden takasının, Kyrie'nin uzun süren arası ile bir bağlantısı olmadığını söyledi ve yıldız oyuncunun ekibe yeniden katılmayı dört gözle beklediğini ekledi.



"Kyrie'nin yokluğu ve uğraştığı kişisel sorunların, bizim James Harden'ı kovalamamızla hiçbir ilgisi yok. Kyrie ile konuştum, yani takım arkadaşlarıyla bir kez sahaya döneceği için heyecanlı olduğunu biliyorum.



Beraber oynamak istediklerini söylemişlerdi. Bence bazı gecelerde birinin diğer iki kişi için fedakarlık yapması gerektiğini anlıyorlar. Sanırım hepsi, son ayakta kalan takım olma hedefine odaklanmış durumdalar."



Irving, kişisel nedenlerden dolayı Brooklyn'in son beş maçını kaçırmıştı. Geri dönüş zamanı, NBA'in Kyrie'nin maske takmadan bir etkinlikte görüldüğü videoları araştırmasının sonucuna bağlı olacak.



