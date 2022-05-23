Marek Hamsik'ten milli formaya veda

Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik'ten milli formaya veda
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23 Mayıs 2022 13:18
Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu Marek Hamsik, sezonun sona ermesinin ardından kritik bir karar imza attı ve Slovakya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Slovak futbolunun en önemli temsilcilerinden biri olan Hamsik, 135 kez milli formayı giydi ve 26 gole imza attı.

Hamsik son olarak 2021 yılı Dünya Kupası elemelerinde Slovenya'ya karşı forma giymişti. Slovakyalı yıldız, sonrasında oynanan 3 milli müsabakada ise sakatlık nedeniyle kadroda yer almamıştı.

Yıldız oyuncu, ülkesinin milli takımıyla 4 kez Dünya Kupası, 7 kez Avrupa Şampiyonası, 8 kez UEFA Uluslar Ligi, 32 kez Dünya Kupası elemeleri, 36 kez Avrupa şampiyonası elemeleri ve 48 kez dostluk maçına çıktı.



 
 

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