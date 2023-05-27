Marco Reus'un Bayern Münih laneti

Marco Reus, 2012 yazında son şampiyon Borussia Dortmund'a transfer olduktan sonra kulüpte geçirdiği tüm sezonlarda Bayern Münih şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Marco Reus'un Bayern Münih laneti
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27 Mayıs 2023 19:03
Bundesliga'da şampiyonluğu son haftada Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'da kaptan Marco Reus'un yaşadığı şampiyon olamama sendromu sürdü.

2012 yazında Borussia Mönchengladbach'tan o sezonun şampiyonu Borussia Dortmund'a transfer olan Alman yıldızın takıma katılmasının ardından oynanan 11 sezonda da şampiyonluğa ulaşan taraf Bayern Münih oldu.

Kariyeri boyunca hiç lig şampiyonluğu kazanamayan Marco Reus, 11 sezondur formasını giydiği Borussia Dortmund ile çıktığı 386 maçta 161 gol 121 asist kaydetti.

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