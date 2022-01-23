Marcel Tisserand'a St-Etienne talip oldu

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan isimlerden Marcel Tisserand'a Fransa'dan teklif olduğu konuşuluyor.
Fransız basını, Ligue 1'de zor günler yaşayan ve son sıraya demir atan St-Etienne'in devre arası transfer hedeflerinden birinin Marcel Tisserand olduğunu yazdı. Transfer konusunda görüşmelerin devam ettiği ve Tisserand'ın özellikle teknik direktör Pascal Dupraz tarafından istendiği konuşuluyor.
Fenerbahçe'ye 2020 Eylül'ünde 4 milyon euro bonservis bedeliyle gelen 29 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu bu sezon 13 maçta, toplamda ise 44 kez sarı lacivertli formayla maça çıktı.
Fransız basını, Ligue 1'de zor günler yaşayan ve son sıraya demir atan St-Etienne'in devre arası transfer hedeflerinden birinin Marcel Tisserand olduğunu yazdı. Transfer konusunda görüşmelerin devam ettiği ve Tisserand'ın özellikle teknik direktör Pascal Dupraz tarafından istendiği konuşuluyor.
Fenerbahçe'ye 2020 Eylül'ünde 4 milyon euro bonservis bedeliyle gelen 29 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu bu sezon 13 maçta, toplamda ise 44 kez sarı lacivertli formayla maça çıktı.