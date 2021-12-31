Marcel Tisserand'a Bundesliga'dan kanca

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin gözünü Fenerbahçeli Marcel Tisserand'a dikti.
Alman ekibine yakın kaynaklar, Demokratik Kongolu stoper için kış transfer döneminde hamle yapılabileceğini yazdı.
28 yaşındaki Tisserand, Almanya'da daha önce Wolfsburg ve FC Ingolstadt kulüplerinde forma giydi.
Alman ekibine yakın kaynaklar, Demokratik Kongolu stoper için kış transfer döneminde hamle yapılabileceğini yazdı.
28 yaşındaki Tisserand, Almanya'da daha önce Wolfsburg ve FC Ingolstadt kulüplerinde forma giydi.