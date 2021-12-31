Marcel Tisserand'a Bundesliga'dan kanca

Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Marcel Tisserand için transfer iddiası gündeme geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Marcel Tisserand'a Bundesliga'dan kanca
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31 Aralık 2021 13:16
Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin gözünü Fenerbahçeli Marcel Tisserand'a dikti.

Alman ekibine yakın kaynaklar, Demokratik Kongolu stoper için kış transfer döneminde hamle yapılabileceğini yazdı.

28 yaşındaki Tisserand, Almanya'da daha önce Wolfsburg ve FC Ingolstadt kulüplerinde forma giydi.




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