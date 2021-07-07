Malatyaspor'a Tetteh müjdesi

Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh için kulübü Sparta Prag'la anlaştı.

Haber; Sabah
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Malatyaspor'a Tetteh müjdesi
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07 Temmuz 2021 13:34
Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh transferinde müjdeli haberi vermeye hazırlanıyor. Sarı-siyahlıların geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Ganalı golcünün bonservisi için kulübü Sparta Prag'la anlaştığı öğrenildi.

Malatya ekibinin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştığı bildirildi. Çekya kulübüyle aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinden sonra transferin birkaç gün içinde açıklanacağı belirtildi.

Süper Lig'den de birçok talibi olan 23 yaşındaki santrfor, Yeni Malatyaspor formasıyla 33 karşılaşmada 6 gol, 6 asist yaptı ve 12 gole katkı sağladı. Genç forvet, Süper Lig'de geçen sezon özellikle hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra dripling özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.




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