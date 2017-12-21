Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Doğuş maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Doğuş

Doğuş

Doğuş

Doğuş

Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında İsrail deplasmanındakarşı karşıya gelecek.Tel Aviv'de Menora Mivtachim Arena'da oynanacak Maccabi FOX-Fenerbahçemaçı TSİ 22.05'te başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.Avrupa Ligi'ndeki 13. maçında dün Sırp temsilcisi Kızılyıldız'ı 82-56 yenen sarı-lacivertlilerin 9 galibiyet, 4 yenilgisi bulunuyor. Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanarak dış sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.Yunanistan deplasmanında dün Panathinaikos Superfoods'a 89-76 kaybeden Maccabi FOX ise 13 maçta 7 galibiyet, 6 yenilgi aldı. Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıyan başantrenör Neven Spahija'nın çalıştırdığı Maccabi FOX, Avrupa'daki son iki maçından da yenik ayrıldı.Maccabi FOX'a karşı son iki maçını da kaybeden Fenerbahçe, rakibiyle THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet elde etti.