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Lyon, küme düşürüldü!

Fransa'da Lyon, borçları nedeniyle ikinci lige düşürüldü.

calendar 24 Haziran 2025 21:47 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 23:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lyon, küme düşürüldü!
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Fransa'da özellikle 2000'li yılların başındaki başarıları ve üst üste aldığı şampiyonluklarla dikkat çeken Lyon, büyük bir şok yaşadı.

Lyon, kasım ayında borçları nedeniyle geçici olarak küme düşme cezası almıştı. Fransa'da Ulusal Mali Denetim Kurulu, sezonun sona ermesinin ardından Lyon hakkındaki nihai kararını açıkladı; Küme düşme!


Yaklaşık 500 milyon euro'yu aşan borç yükü altında bulunan Lyon'un, Mali Denetim Kurulu belirlenen mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan süreye rağmen yeterli mali garanti sunamadığı belirtildi.


GELECEK SEZON İKİNCİ LİG!

Lyon'un küme düşme kararına itiraz etmesi bekleniyor. Fransız ekibi, itirazının sonuç vermemesi durumunda gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecek.

Lyon, geride kalan sezonda Ligue 1'i topladığı 57 puanla 6. sırada tamamlamıştı.


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