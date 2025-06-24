Lyon, küme düşürüldü!

Fransa'da özellikle 2000'li yılların başındaki başarıları ve üst üste aldığı şampiyonluklarla dikkat çeken Lyon, büyük bir şok yaşadı.Lyon, kasım ayında borçları nedeniyle geçici olarak küme düşme cezası almıştı. Fransa'da Ulusal Mali Denetim Kurulu, sezonun sona ermesinin ardından Lyon hakkındaki nihai kararını açıkladı;Yaklaşık 500 milyon euro'yu aşan borç yükü altında bulunan Lyon'un, Mali Denetim Kurulu belirlenen mali gereklilikleri karşılayamadığı ve kendisine tanınan süreye rağmen yeterli mali garanti sunamadığı belirtildi.Lyon'un küme düşme kararına itiraz etmesi bekleniyor. Fransız ekibi, itirazının sonuç vermemesi durumunda gelecek sezon Ligue 2'de mücadele edecek.Lyon, geride kalan sezonda Ligue 1'i topladığı 57 puanla 6. sırada tamamlamıştı.