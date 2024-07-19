Haber Tarihi: 19 Temmuz 2024 14:16 - Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024 14:16

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile bir üst tur için mücadele edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu maçının tarihi ise merak ediliyor. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol
Lugano-Fenerbahçe maçına geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turundaki ilk maçlar yakın zaman içinde oynanacak. Fenerbahçe, Lugano karşısında ilk maçını deplasmanda oynayacak. Öte yandan müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins yönetecek. İşte, FB'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçı hakkında bilgiler...

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Lugano-Fenerbahçe maçı, 23 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak.

Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak Lugano-Fenerbahçe mücadelesi, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

RÖVANŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken Sivasspor Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken
Southampton'dan Göztepe'ye iki kiralık oyuncu Göztepe Southampton'dan Göztepe'ye iki kiralık oyuncu
Nazillispor'da tam 17 veda Spor Toto 2. Lig Nazillispor'da tam 17 veda
Bucaspor 1928'de belirsizlik Spor Toto 2. Lig Bucaspor 1928'de belirsizlik
Sivasspor'dan Mecnun Otyakmaz'a teşekkür mesajı Sivasspor Sivasspor'dan Mecnun Otyakmaz'a teşekkür mesajı
Karşıyaka, gurbetçi arıyor! Spor Toto 3. Lig Karşıyaka, gurbetçi arıyor!
Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gündem Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, Morata'yı açıkladı! Milan Milan, Morata'yı açıkladı!
Fenerbahçe, En-Nesyri ile anlaştı! Fenerbahçe Fenerbahçe, En-Nesyri ile anlaştı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Yunus Akgün, İtalya yolcusu!
2
Fenerbahçe'de cevap günü: Youssef En-Nesyri!
3
Fenerbahçe, En-Nesyri ile anlaştı!
4
Jaden Philogene, Aston Villa'ya geri döndü!
5
Fenerbahçe'de Saint-Maximin kararı!
6
Fenerbahçe'den Wesley hamlesi!
7
Guela Doue'de Drogba faktörü!

SON HABERLER

yukarı ok