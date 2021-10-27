Lothar Matthaus: 'Ballon d'Or'un favorisi yok'

Almanların futbol efsanelerinden biri olan Lothar Matthaus, bu yıl Ballon d'Or'da bir favorinin olmadığını söyledi.



"SALAH İNANILMAZ BİR FORM YAKALADI"



Ballon d'Or kazanması muhtemel isimleri değerlendiren Matthaus, "Klopp yönetimindeki Salah son aylarda inanılmaz bir form yakaladı. Gerçekten dünya çapında, bu formu onun oylarını arttırır, bu bir gerçek. Ancak ilkbahar aylarını çok iyi geçirdiklerini söyleyemeyiz, o dönem Liverpool'un ciddi problemleri vardı" dedi.



Chelsea'de forma giyen Jorginho'nun iyi bir yıl geçirdiğini söyleyen efsane isim, "Jorginho tüm sezon boyunca inandırıcı gözüktü. Takımıyla Şampiyonlar Ligi'ni, ülkesiyle Avrupa Şampiyonası'nı kazanırken anahtar bir rol üstlendi. Benim çok beğendiğim Lewandowski kadar izlenim bırakmıyor bana göre, ancak Lewandowski de bu yıl uluslararası bir şey kazanamadı" ifadelerini kullandı.



"BU YIL FAVORİ YOK"



Messi'nin performansına da değinen 60 yaşındaki futbol insanı, "Messi Copa Amerika'yı kazandı ancak o da Barcelona ile bir şey kazanmadı. Bu yıl Ballon d'Or'da favori yok" şeklinde görüşlerini bildirdi.



1990'DA MATTHAUS KAZANDI



Matthaus, futbolculuğu döneminde 1990 yılında Ballon d'Or'u kazanma başarısı gösterdi.



29 KASIM'DA SAHİBİNİ BULACAK



Her yıl Avrupa'nın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü, bu yıl 29 Kasım'da Paris'te sahibini bulacak.





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