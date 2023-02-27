Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, 71 sayılık efsanevi kariyer rekoru performansı sonrası konuştu.



Trail Blazers ekibi, 71 sayı ve 13 üçlük isabetiyle takım ve kariyer rekoruna ulaşan Lillard sayesinde dün gece Houston Rockets'ı 131-114 yenerek, iki maçlık mağlubiyet serisine son vermişti.



32 yaşındaki Dame, NBA tarihinde 70 sayı barajını geçen sekizinci oyuncu olmasının yanı sıra, ESPN Stats & Information'a göre bunu gerçekleştiren en yaşlı oyuncu olmayı da başardı.



"Bunun benim için sanat gibi olduğunu söyleyebilirim çünkü takım içinde, maç içinde ve sezon içinde olup biten çok fazla şey var ve bunlar birçok farklı şekilde tanımlanabilir. Herkes olan biteni ve gördüklerini farklı bir şekilde yorumluyor. Ve bence sanat da böyledir. Herkes için farklı bir anlamı oluyor.



Bu maçı 100 kişi izlese, 100 farklı duygu ve tepki olabilir. Moralman düşük anlarımız, yüksek anlarımız ve takımın genel durumunu da işin içine katarsak, tüm bunlar, pek çok farklı insana farklı şeyler ifade ediyor olabilir. Ve bence sanat da buna benzer.



Maç içinde bu şekilde atak modunda olduğum anlardan çok keyif alıyorum. Her oyuncu bundan keyif alır. Aslında ben şahsen sonrasında olup bitenler konusunda sıkıntı yaşıyorum. Sahadan çıkarken aşırı heyecanlı gözükmem gerekiyor mu yoksa gerekmiyor mu konusunda falan..."



Lillard, sezonda 32.3 sayı, 7.2 asist ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalıyor.





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