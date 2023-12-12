MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleşen saldırı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Peki, Ligler ertelendi mi? Süper Lig maçları ertelendi mi? Maçlar ne zaman ertelendi?TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Halil Umut Meler'in, sorumsuz kişiler tarafından gerçekleştirilen alçakça bir saldırıya maruz kaldığını belirtti. Bu saldırının sadece Halil Umut Meler'e değil, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yönelik bir eylem olduğunu vurguladı. Tarih boyunca hakemlere yönelik hedef gösteren herkesin, bu alçak saldırının suç ortağı olduğunu ifade etti.Büyükekşi, Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ettiklerini ve kendisine acil şifalar dilediklerini belirtti. Ayrıca, saldırıyı gerçekleştiren kulüp ve yöneticilerin en ağır şekilde cezalandırılacaklarını açıkladı.TFF Başkanı, bu üzücü olayın ardından tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Futbol maçlarının bir savaş olmadığını ve ölümle sonuçlanmaması gerektiğini vurgulayan Büyükekşi, her takımın aynı anda şampiyon olamayacağını ve bu gerçeğin idrak edilmesi gerektiğini belirtti. Türk futbolunu rezil etme çağrısında bulunarak, hakemlere yapılan saldırılara son verilmesi gerektiğini vurguladı.