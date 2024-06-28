LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 MEB LGS Sorgula

LGS sonuçları belli oldu. Merkezi sınav puanıyla yerleşmek isteyen binlerce aday 2 Haziran'da düzenlenen LGS sayısal ve sözel oturumlarında ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçlarını erişime açıktan sonra adaylar için tercih maratonu başlayacak. Adaylar yerleşebilecekleri Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerini araştırmaya şimdiden başladı. LGS sınav puanlarına göre tercih yapacak adaylar, sonuçlar için yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Başvuru şartlarını sağlamadığı halde sınava katılan, başka öğrencinin sınav evrakını kullanan, sınavda kopya çektiği ve verdiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. LGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar için itiraz süreci başlayacak. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre LGS sonuç tarihi belli oldu. Peki 2024 LGS sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte, LGS sonuçları görüntüleme sayfası…

2024 LGS sınav sonuçları erişime açıldı. MEB'den yapılan açıklamada "

LGS Kapsamındaki Merkezî Sınav Sonuçları Açıklandı

2 Haziran 2024 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları, https://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı." ifadeleri kullanıldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde bu yıl ilk kez ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada " Ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik 2 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları, yarın açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, LGS tercih sürecindeki hazırlıklara bir yenisini daha ekleyerek, ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"nu internet sitesinden yayımladı.

Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor.

Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgilerin bulunduğu kılavuzda, tercih kontrol listesine de yer verildi.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.

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LGS sınav sonuçları her yıl olduğu gibi bu yılda meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylara sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek.

Adaylar sınav sonuçları ekranında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil testlerinden doğru-yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek.

LGS sınav sonuçları ekranında adayların 100 ve 500 puan arasında değerlendirilen sonuçları yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı LGS merkezi sınav sonuçlarıyla birlikte aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunu yayınlanacak.

Kılavuzda öğrencilerin tercih edebilecekleri anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik anadolu liselerinin toplam kontenjanları yer alacak.

LGS tercih takvimi de benzer şekilde LGS kılavuzunda yer alacak. Adaylar tercihlerini e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler yerleştirme için tercih ve yerleştirme esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

Tercih yapmaya hazırlanan adayların 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim ortaokulundan mezun durumda olması sınavla öğrenci alan okullar için merkezi sınav puanına sahip olması gerekecek.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya

herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan

tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

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Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre e il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve

devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.