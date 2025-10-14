-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Letonya - İngiltere maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Letonya - İngiltere maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 14 Ekim 2025 15:20 -
Güncelleme Tarihi:
14 Ekim 2025 15:20
Letonya - İngiltere maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Letonya - İngiltere maçı canlı izle şifresiz
Letonya - İngiltere maçını ücretsiz Exxen Spor izle | Letonya - İngiltere maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Exxen Spor'tan canlı izlenebilecek olan Letonya - İngiltere maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Letonya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Letonya - İngiltere maçı canlı yayın izleme detayları
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Letonya ve İngiltere karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Exxen Spor canlı izle, Exxen Spor şifresiz" araması yapıyor. Letonya - İngiltere maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
LETONYA - İNGILTERE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Letonya - İngiltere maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
LETONYA - İNGILTERE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ LETONYA - İNGILTERE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Letonya, İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Letonya - İngiltere maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. LETONYA - İNGILTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Letonya - İngiltere maçı 14 Ekim Salı günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.