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LeBron: "NBA maçları 40 dakika olmalı"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, NBA'in uluslararası basketboldan ilham alarak bazı kuralları değiştirmesi gerektiğini savundu.

calendar 20 Haziran 2025 12:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
LeBron: 'NBA maçları 40 dakika olmalı'
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Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, NBA'in uluslararası basketboldan ilham alarak bazı kuralları değiştirmesi gerektiğini savundu.

Mind The Game podcast'inde Steve Nash ile konuşan James, FIBA'da olduğu gibi maç süresinin 40 dakikaya indirilmesi ve potaya değen topun herkes tarafından bloklanabilmesini sağlayan "goaltending" kuralının değiştirilmesinin oyuna heyecan katabileceğini söyledi.

"40 dakikalık oyun ilgi çekici. Oyun çok hızlı ilerliyor… Uluslararası bir maçta temponun içine hemen giriyorsun. Bu, maçlara daha fazla aciliyet hissi katıyor," diyen James, tarihsel açıdan bu değişikliklerin zor olabileceğini de ekledi.


NBA'in tüm istatistik kayıtlarının 48 dakikalık oyunlar üzerinden tutulduğunu hatırlatan James, bu durumun değişiklik önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

James ayrıca, FIBA'daki potaya temas kuralının heyecan verici olduğunu belirterek, "Bu kadar sık olmasa da her gerçekleştiğinde maça ayrı bir enerji katıyor," dedi.


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