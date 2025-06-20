Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, NBA'in uluslararası basketboldan ilham alarak bazı kuralları değiştirmesi gerektiğini savundu.Mind The Game podcast'inde Steve Nash ile konuşan James, FIBA'da olduğu gibi maç süresinin 40 dakikaya indirilmesi ve potaya değen topun herkes tarafından bloklanabilmesini sağlayan "goaltending" kuralının değiştirilmesinin oyuna heyecan katabileceğini söyledi.diyen James, tarihsel açıdan bu değişikliklerin zor olabileceğini de ekledi.NBA'in tüm istatistik kayıtlarının 48 dakikalık oyunlar üzerinden tutulduğunu hatırlatan James, bu durumun değişiklik önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.James ayrıca, FIBA'daki potaya temas kuralının heyecan verici olduğunu belirterek," dedi.