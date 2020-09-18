LeBron: "Denver, dirençli ve azimli bir takım"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Los Angeles Lakers'ın bu gece Denver Nuggets karşısında oynayacağı Batı Konferansı final serisi öncesi rakiplerini görmezden gelmediğini belirtti.



James, Nuggets hakkında ESPN'den Dave McMenamin'e şunları söyledi:



"Çok dirençli, kendine güvenen, oldukça azimli, çok iyi koçluk yapılan bir takım. 3-1'den geri dönebilmek için çok fazla enerji, çaba ve azim gerekiyor. Bunu iki kez yaptılar. Yani bu takıma karşı çok büyük saygımız var. Bu seriye bu şekilde giriyoruz, neler yapabileceklerini, neye dayandıklarını anlayarak."



Nuggets, açılış turunda Utah Jazz karşısında 3-1 geriye düşüp galip gelmiş ve aynı şeyi 2020 NBA şampiyonluğu için en önemli adaylardan biri olarak kabul edilen LA Clippers'a karşı da yapmıştı.



Bu yıl Nuggets'tan önce, takımlar yalnızca 11 kez bir seride 3-1 geride kaldıktan sonra 7. maçı kazanabilmişlerdi ve bunun en son örneği, Golden State Warriors'a karşı 2016 Finallerinde James'in bulunduğu Cleveland Cavaliers'tı. Denver'a kadar hiçbir takım bir playofflarda bunu iki kez yapmamıştı.



"MALONE'UN EMEĞİ, SAYGIYI HAK EDİYOR"



James, Cavaliers'ta bulunduğu ilk dönemde takımda asistan olarak görev yapmış olan Nuggets başantrenörü Michael Malone'un, Denver'ın eşi benzeri görülmemiş azmi için ortaya koyduğu işi de takdir etti:



"Koç Mo'nun planlarımıza ne kadar zaman harcadığını, üretkenliğimiz üzerine nasıl çalıştığını ve Cleveland'da birlikteyken çıkıp maç kazanmak için yapmamız gerekenleri nasıl yerine getirdiğini biliyorum. Bunları birinci elden görmüştüm. Yani işine verdiği emeği görmek, ona saygı duymamı ve onu sevmemi daha da kolaylaştırmıştı."



