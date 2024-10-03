Haber Tarihi: 03 Ekim 2024 15:51 - Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 15:51

Lazio-Nice Maçı Canlı İzle Şifresiz | Lazio-Nice maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Lazio-Nice UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle | Lazio - Nice maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesinde Nice, Lazio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Lazio-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Lazio-Nice Maçı Canlı İzle Şifresiz | Lazio-Nice maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Nice, Lazio deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Lazio - Nice Maçı Canlı İzle



Lazio- Nice maçı saat kaçta?

Lazio - Nice maçı 3 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma tabii Spor'da canlı yayınlanacak. 

Lazio- Nice maçı hangi kanalda?

Lazio- Nice maçı TRT TABİİ platformundan canlı yayınlanacak.

Tabii TV ücretli mi?

Bu akşam yayınlanan bazı Avrupa Ligi maçlarını TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ'den de naklen takip edebilirsiniz.

Tabii internetten izlenir mi?

Tabii, internet üzerinden erişilebilen bir dijital platformdur. Kullanıcılar, TRT Tabii'nin resmi web sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla kayıt olabilirler.

3 Ekim 2024: UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar 

19:45 Hoffenheim - Dynamo Kiev

19:45 Lazio - Nice

19:45 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland

19:45 Olympiakos - Braga

19:45 Rigas Skola - Galatasaray (TRT 1)

19:45 Ferencvarosi TC - Tottenham

19:45 Karabağ - Malmö

19:45 Sociedad - Anderlecht

19:45 Slavia Prague – Ajax

22:00 Elfsborg - Roma

22:00 Paok - Steaua Bucuresti

22:00 Rangers - Lyon

22:00 Athletic Bilbao - Alkmaar

22:00 St. Gilloise - Bodo Glimt

22:00 Porto - Man United

22:00 Twente - Fenerbahçe (TRT Spor)

22:00 Beşiktaş - Eintracht Frankfurt (TRT 1)

22:00 Viktoria Plzen - Ludogorets

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