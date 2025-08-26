Haber Tarihi: 26 Ağustos 2025 15:04 - Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 15:04

Lara Kamhi kimdir, nereli? Lara Kamhi olayı nedir?

Sanat dünyasının tanınan isimlerinden Lara Kamhi, hem sanatsal çalışmaları hem de son dönemde ortaya attığı iddialarla dikkatleri üzerine çekiyor. 19 yıl önce birlikte olduğu iş insanı Volkan Büyükhanlı'nın şiddetine maruz kaldığını anlatan Kamhi gündeme geldi. "Lara Kamhi kimdir, nereli" ve olayı hakkındaki konular araştırılıyor.

Yönetmen, medya sanatçısı ve küratör Lara Kamhi, 19 yıl önce yaşadığı şiddet olayını kamuoyuyla paylaştı. Gündeme gelen isim hakkında "Lara Kamhi kimdir, nereli? Lara Kamhi olayı nedir?" aramaları yapılıyor.

LARA KAMHİ KİMDİR?

Lara Kamhi, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Sanatçı, yönetmen, küratör olarak tanınıyor. Eğitim hayatına Sorbonne Nouvelle Paris-III Üniversitesi'nde Tiyatro Çalışmaları ve Paris Amerikan Üniversitesi'nde Film Çalışmaları ile başlayan Kamhi, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünü Görsel İletişim Tasarımı yan dalıyla Yüksek Onur derecesiyle tamamladı.

Ardından University College London'daki Slade School of Fine Art'ta Fine Art Media alanında yüksek lisans yaparak Julian Sullivan Başarı Ödülü'nü kazandı. 2010'dan bu yana ulusal ve uluslararası galerilerde, müzelerde ve festivallerde eserleri sergilenen Kamhi, deneysel videolar, görsel enstalasyonlar ve sahne tasarımlarıyla tanınıyor.

Kamhi, Prizmaspace ve Prizma Expanded gibi bağımsız sanat inisiyatiflerinin kurucusu olarak disiplinler arası sanat projelerine öncülük ediyor. PsikeArt, PsikeSinema ve Polonya merkezli ArtHub dergilerinde yazılar yazarken, sinematik deneyim tasarımı, algı kuramı ve sanal gerçeklik gibi konularda seminerler veriyor.

LARA KAMHİ NERELİ?

Lara Kamhi, İstanbul doğumlu bir Türk sanatçıdır ve köklü bir aileden geliyor. Babası iş insanı ve siyasetçi Cefi Kamhi, dedesi ise Türkiye'nin sanayi ve iş dünyasında tanınmış isimlerinden Jak Kamhi'dir.

LARA KAMHİ OLAYI NE?

Lara Kamhi, 26 Ağustos 2025'te sosyal medyada yaptığı paylaşımla, 19 yıl önce, 2006 yılında, o dönemde sevgilisi olan iş insanı Volkan Büyükhanlı'dan şiddet gördüğünü açıkladı.

Kamhi, Büyükhanlı'nın telefonunu kırıp, kapıları kapatarak ve panjurları indirerek 4 saat boyunca kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, defalarca boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığını iddia etti.
