Lapadula: 'Türkiye benim için farklı bir deneyim olacak'

Benevento'nun Serie B'ye düşmesi nedeniyle İtalya'dan ayrılmak isteyen 31 yaşındaki forvet oyuncusu, transfer süreciyle ilgili konuştu. Gianluca Lapadula, "Menajerim birçok teklif sundu bana ancak bunların içinde Trabzonspor'dan geleni kendime daha uygun buldum. Değerlendiriyorum. Şartları yeterli bulursam Türkiye, futbol kariyerim için farklı bir deneyim olacak" dedi.



Forvet bölgesi için Alexandar Sörloth ve Andreas Cornelius gibi önemli yıldızları listesine alan Trabzonspor'da yeni bir isim daha gündeme geldi. Bu oyuncu, İtalya'da Benevento formasın giyen Gianluca Lapadula.



"TRABZONSPOR'UN ÖNERİSİ DAHA UYGUN"



31 yaşındaki Peru'lu golcü oyuncu ülke basınına transfer sürecini değerlendirdi. Benevento'nun Serie B'ye düşmesi nedeniyle İtalya'da kalmayı düşünmediğini dile getiren Gianluca Lapadula, "Menajerim birçok kulübün teklifini bana iletti. Ancak bunların içinde Trabzonspor'dan yapılan öneri bana daha uygun geldi. Şartları değerlendiriyorum. Eğer uygun bulursam Türkiye deneyimi kariyerim için farklı olacak" dedi.



"HEDEFLERİ ÇOK BÜYÜK"



Trabzonspor'u yakından takip ettiğini de sözlerine ekleyen Lapadula, "Bruno Peres, Marek Hamsik, Gervinho gibi oyuncuları transfer ettiler. Hedeflerinin büyük olduğunu biliyorum. Eğer transferim gerçekleşirse ben de o takımın önemli bir parçası olmak isterim" ifadelerini kullandı.



COPA AMERICA'DA 7 MAÇTA 4GOL



Copa America'da Peru forması ile çıktığı 7 maçta 4 gol ve 1 asist yapan Gianluca Lapadula, turnuvaya damga vurmuştu. Lapadula'yı yakından takip eden Abdullah Avcı'nın deneyimli forvete tam not verdiği de gelen bilgiler arasında. [Kaynak: Karadeniz Gazetesi]



