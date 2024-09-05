KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı (2024-2025 GSB KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı)

2024-2025 KYK yurt sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklandı. Binlerce öğrenci gözlerini GSB tarafından açıklanacak olan KYK yurt sonuçlarını sayfasına çevirmişti. Eğitim hayatlarında rahat etmek ve ev aramakla uğraşmak istemeyen öğrencilere KYK yurtları büyük kolaylık sağlayacak. İşte 2024-2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı.



2024-2025 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.



2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinden itibaren sorgulanmaya başladı.



KAYITLAR NASIL YAPILACAK?



YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.



2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.



KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN



KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?



İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir.



Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.



KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?



- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,



- Gazi ve gazi çocukları,



- Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,



- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,



- Devlet koruması altında olanlar,



- Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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