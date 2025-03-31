Kuzey Marmara Otoyolu Bayramda ücretsiz mi? 2025

Ramazan Bayramı tatili devam ederken, köprü ve otoyol geçiş ücretleri merak konusu oldu. Bayram süresince seyahat edecek vatandaşlar, kullanacakları güzergahların ücretsiz olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 2025 Bayramı'nda Kuzey Marmara Otoyolu ücretsiz olacak mı?



2025 BAYRAMINDA KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETSİZ Mİ?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 günlük tatil kararını açıklamasının ardından, Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak duyurular yakından takip ediliyor.



Şu an için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapmamış olsa da, geçtiğimiz yıllardaki sistem göz önünde bulundurulduğunda bu Ramazan Bayramı'nda Kuzey Marmara Otoyolu resmi bir karar alınmadığı sürece ücretsiz değildir. Yani bu geçilerden ücret alınacaktır.



BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK MI?



2024 Kurban Bayramı öncesinde Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KGM'ye ait köprü ve otoyolların 9 gün boyunca ücretsiz olacağını belirtmişti. Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekildeydi:



"Bayramda 30-35.000.000 arasında vatandaşımızın yurt çapında seyahat edeceğini öngörüyoruz... Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibariyle bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak."



2025 yılı Kurban Bayramı'nda da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi beklenmekle birlikte, bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır. Vatandaşların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapacağı duyuruları takip etmeleri önem taşımaktadır.

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