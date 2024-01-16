Haber Tarihi: 16 Ocak 2024 12:19 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 12:19

Kuveyt Türk mobil neden açılmıyor? Kuveyt Türk çöktü mü?

Kuveyt Türk işleminiz gerçekleştirilemedi hatası veriyor. Kuveyt Türk mobil açılmıyor. KuveytTürk mobil bankacılık internet bankacılığı neden açılmıyor, çöktü mü, giremiyorum, kilitlendi mi?

Kuveyt Türk mobil neden açılmıyor? Kuveyt Türk çöktü mü?
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Kuveyt Türk mobil bankacılık ve internet şube kanallarında sabah saatlerinde sorun yaşandı. Müşteriler, KuveytTürk mobil uygulamasının çöktüğünü, çalışmadığını ve hata verdiği yönünde bildirimlerde bulundu. Müşteriler Kuveyt Türk neden açılmıyor diye merak etti. Bankadan yaşanan teknik sıkıntıya dair açıklama geldi.

Kuveyt Türk yaptığı açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, bu sabah sistemlerimizde yaşanan teknik sorun kısa sürede giderilmiştir. Kuveyt Türk Mobil ve İnternet Şube dahil tüm kanallarımız çalışır durumdadır. Yaşanan aksaklıktan dolayı tüm müşterilerimizden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.
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