Kuş Uçuşu 4. sezon olacak mı, ne zaman, var mı? 2024

Netflix'in sevilen dizisi "Kuş Uçuşu"nun üçüncü sezonu final sezonu olarak açıklandı. Dolayısı ile Kuş Uçuşu 4. sezon olmayacak.

Dizinin 3. sezonunda, tahtın sahibi konusunda yaşanan ani değişim tüm dengeleri bozuyor ve yeni ittifakların kurulmasına yol açıyor.

Ormanın, aslan ve kuş arasındaki değişmez sanılan kanunları bir kez daha altüst olurken, farklı kuşaklar arasında yaşanan çatışmalar ve zirvede kalabilmek için verilen mücadele son kez tüm heyecanıyla devam ediyor.

Senaryosu Meriç Acemi tarafından yazılan, Burak Müjdeci tarafından yönetilen "Kuş Uçuşu"nun oyuncu kadrosunuda ayrıca İrem Sak, Demircan Kaçel, Şifanur Gül, Melih Selçuk ve Defne Kayalar gibi isimler yer alıyor.