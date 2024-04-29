Haber Tarihi: 29 Nisan 2024 16:43 - Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 16:43

Kuş Uçuşu 4. sezon olacak mı, ne zaman, var mı? 2024

Kuş Uçuşu 3. sezonu Netflix'te yayınlanmaya başlandı. İlk iki sezon büyük beğeni toplayan dizinin son sezonunda Lale Kıran (Birce Akalay) ve Aslı Tuna (Miray Daner) arasındaki savaş damgasını vurmuştu. Kuş Uçuşu"nun 3. sezonu sonrası 4. sezon aramaları arttı. Peki, Kuş Uçuşu 4. sezon ne zaman, olacak mı?

Kuş Uçuşu 4. sezon olacak mı, ne zaman, var mı? 2024
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Netflix'in Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Kuş Uçuşu 3.sezonu bomba gibi gündeme düştü. Aslan ve kuşun amansız savaşı yeni sezona damga vurdu. Sezonu bir soluk bitiren hayranları dizinin yeni sezonun ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki Kuş Uçuşu 4.sezon ne zaman ekrana gelecek, Kuş Uçuşu yeni sezon olacak mı? sorularının cevabı haberimizde 

KUŞ UÇUŞU 4. SEZON OLACAK MI?

Netflix'in sevilen dizisi "Kuş Uçuşu"nun üçüncü sezonu final sezonu olarak açıklandı. Dolayısı ile Kuş Uçuşu 4. sezon olmayacak.

KUŞ UÇUŞU 3. SEZON KONUSU NE?

Dizinin 3. sezonunda, tahtın sahibi konusunda yaşanan ani değişim tüm dengeleri bozuyor ve yeni ittifakların kurulmasına yol açıyor.

Ormanın, aslan ve kuş arasındaki değişmez sanılan kanunları bir kez daha altüst olurken, farklı kuşaklar arasında yaşanan çatışmalar ve zirvede kalabilmek için verilen mücadele son kez tüm heyecanıyla devam ediyor.


Senaryosu Meriç Acemi tarafından yazılan, Burak Müjdeci tarafından yönetilen "Kuş Uçuşu"nun oyuncu kadrosunuda ayrıca İrem Sak, Demircan Kaçel, Şifanur Gül, Melih Selçuk ve Defne Kayalar gibi isimler yer alıyor.



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