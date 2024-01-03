Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? ATV Kuruluş Osman bu hafta neden yok?

Her hafta Çarşamba akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman bu akşam yayın akışında bulunmuyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin izleyicileri "Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 3 Ocak 2023 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman 143. yeni bölüm ile ilgili bilgiler...



KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



En son 27 Aralık'ta izleyicilerle buluşulan Kuruluş Osman dizisi 10 Ocak Çarşamba günü 143. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.



KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?



Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle birçok dizi ekran macerasına verdi.



KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?



3 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi beklenen Kuruluş Osman 143. bölüm bu hafta yayınlanmayacak. ATV yayın akışında 3 Ocak saat 20:00'de TV'de ilk kez yabancı sinema filmi İkizler Projesi yayınlanacak.



3 OCAK 2024 ATV YAYIN AKIŞI



08:00 Kahvaltı Haberleri



10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert



13:00 ATV Gün Ortası



14:00 Mutfak Bahane



16:00 Esra Erol'da



19:00 ATV Ana Haber



20:00 İkizler Projesi Yabancı Film



22:20 Yıldızlar Bana Uzak



01:20 Kuruluş Osman 142. Bölüm

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