Haber Tarihi: 03 Ocak 2024 18:02 - Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 18:02

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? ATV Kuruluş Osman bu hafta neden yok?

Kuruluş Osman 143. bölüm tarihi 3 Ocak tarihli yayın akışı nedeniyle merak ediliyor. "İzleyiciler Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? ATV Kuruluş Osman bu hafta var mı, neden yok?" Tarihi dizideki gelişmeleri merak eden izleyiciler Kuruluş Osman yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? ATV Kuruluş Osman bu hafta neden yok?
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Her hafta Çarşamba akşamı 20.00'de ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman bu akşam yayın akışında bulunmuyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin izleyicileri "Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 3 Ocak 2023 ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman 143. yeni bölüm ile ilgili bilgiler... 

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

En son 27 Aralık'ta izleyicilerle buluşulan Kuruluş Osman dizisi 10 Ocak Çarşamba günü 143. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle birçok dizi ekran macerasına verdi.

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?
 
3 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmesi beklenen Kuruluş Osman 143. bölüm bu hafta yayınlanmayacak. ATV yayın akışında 3 Ocak saat 20:00'de TV'de ilk kez yabancı sinema filmi İkizler Projesi yayınlanacak.

3 OCAK 2024 ATV YAYIN AKIŞI
 
08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İkizler Projesi Yabancı Film

22:20 Yıldızlar Bana Uzak

01:20 Kuruluş Osman 142. Bölüm
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Kuruluş Osman
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