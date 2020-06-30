Küme düşmesi kesinleşesen Eskişehirspor'da sahne gençlerin

TFF 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'da teknik direktör Mustafa Özer, kalan maçlarda genç oyunculara şans vereceğini söyledi.

Haber; AA
Küme düşmesi kesinleşesen Eskişehirspor'da sahne gençlerin
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30 Haziran 2020 15:28
TFF 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, sezonun kalan bölümünde genç futbolculara daha fazla forma şansı vereceklerini bildirdi.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile oynayacakları maçta onurlu mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

"Bundan sonra sahada genç oyuncularımıza daha çok forma şansı tanıyacağız." ifadesini kullanan Özer, şunları aktardı:

"Mücadelemiz her zaman armamız için devam edecek. Ne yazık ki oynadığımız son karşılaşmada bir pozisyonda İbrahim Halil Öner geçirdiği sakatlık sonrası sezonu kapattı. Bir diğer oyuncumuz Furkan Balaban ise kart cezalısı. Eskişehirspor olarak her zaman parolamız galibiyet. Bunun için savaşmaya devam edeceğiz."



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