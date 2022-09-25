Krunoslav Simon'un yeni takımı belli oldu

Anadolu Efes'ten ayrılan Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon, ülkesi ekiplerinden Cedevita Junior'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Krunoslav Simon'un yeni takımı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2022 16:05
5 yıl formasını giydiği Anadolu Efes'ten ayrılan Hırvat forvet Krunoslav Simon'un yeni takımı belli oldu.

Hırvatistan ekibi Cedevita Junior, 37 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Hırvat ekibinden yapılan açıklamada, "Son iki yılın Avrupa Şampiyonu Krunoslav Simon'u kadromuza kattık" ifadeleri kullanıldı.

2017-2022 yılları arasında Anadolu Efes forması giyen Simon, bu süreçte çıktığı 258 maçta 10.1 sayı ortalamasıyla oynadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ