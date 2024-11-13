Haber Tarihi: 13 Kasım 2024 14:41 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 14:41

KPSS kalktı mı, kaldırıldı mı? 2024-2025 ÖSYM kararı

ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimini açıkladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili yapılan değişiklikler, yeni takvimle birlikte dikkatleri çekti. Türkiye'de kamu personeli alımlarında belirleyici olan KPSS hakkında daha önce format değişikliği iddiaları gündeme gelmişti. ÖSYM, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde farklı oturumlar halinde düzenlediği KPSS'nin formatında değişiklik yapacağına dair söylentiler vardı. 2025 sınav takvimine eklenen MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ise bu söylentileri destekler nitelikte oldu. Peki, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırıldı mı? MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir ve ne zaman yapılacak?

KPSS kalktı mı, kaldırıldı mı? 2024-2025 ÖSYM kararı
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KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kaldırılıp kaldırılmadığı, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2025 sınav takvimine göre, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın bu yılki takvimde yer almadığı görüldü. Bunun yerine yeni bir sınav olan MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) dikkat çekti. Peki, MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir ve ne zaman gerçekleştirilecek? KPSS Eğitim Bilimleri sınavı formatında bir değişiklik mi yapıldı?

KPSS Kalktı mı, Kaldırıldı mı?

ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimini yayımladı ve takvime göre KPSS bünyesindeki Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kaldırıldığı doğrulandı. Öte yandan, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmaya devam edecek. Eğitim Bilimleri Sınavı'nın yerine MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) getirildi.

MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) Nedir ve Ne Zaman Yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında yapılacak olan Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) tarihlerini duyurdu. Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve aynı gün ÖABT de uygulanacak. Sınav başvuruları, 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

MEB Akademi Giriş Sınavı'nın amacı, adayların pedagojik bilgilerinin, mesleki yeterliliklerinin ve alan bilgilerinin ölçülmesi olarak belirtiliyor.
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