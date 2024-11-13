KPSS kalktı mı, kaldırıldı mı? 2024-2025 ÖSYM kararı

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kaldırılıp kaldırılmadığı, birçok kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2025 sınav takvimine göre, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın bu yılki takvimde yer almadığı görüldü. Bunun yerine yeni bir sınav olan MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) dikkat çekti. Peki, MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir ve ne zaman gerçekleştirilecek? KPSS Eğitim Bilimleri sınavı formatında bir değişiklik mi yapıldı?

ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimini yayımladı ve takvime göre KPSS bünyesindeki Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kaldırıldığı doğrulandı. Öte yandan, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmaya devam edecek. Eğitim Bilimleri Sınavı'nın yerine MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) getirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında yapılacak olan Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) tarihlerini duyurdu. Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve aynı gün ÖABT de uygulanacak. Sınav başvuruları, 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

MEB Akademi Giriş Sınavı'nın amacı, adayların pedagojik bilgilerinin, mesleki yeterliliklerinin ve alan bilgilerinin ölçülmesi olarak belirtiliyor.