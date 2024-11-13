Haber Tarihi: 13 Kasım 2024 12:11 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 12:11

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı kalktı mı, kalkacak mı? 2024

Türkiye'de kamu personeli alımlarında önemli bir yer tutan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunlarına yönelik farklı seviyelerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS'de format değişikliği olacağına ilişkin iddialar gündemde. Özellikle KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kaldırılacağına dair söylentiler, birçok adayın dikkatini çekmiş durumda. Peki, KPSS'de gerçek anlamda bir değişiklik yapılacak mı? Eğitim Bilimleri sınavı kaldırılacak mı ya da başka bir değişiklik söz konusu mu?

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı kalktı mı, kalkacak mı? 2024
Abone Ol
KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kaldırılacağına dair iddialar, konuyla ilgilenen adaylar arasında merak konusu oldu. Bilindiği gibi KPSS; lisans, önlisans ve ortaöğretim seviyelerinde farklı kademelerde uygulanmakta ve adayların genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri gibi konulardaki bilgilerini ölçmektedir. KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kaldırılacağına dair söylentiler, sınava hazırlanan birçok adayın bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmesine neden oldu.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI KALKTI MI, KALKIYOR MU, DEĞİŞİYOR MU?

KPSS'nin formatında yapılacak olası değişikliklere dair söylentiler sosyal medya ve çeşitli platformlarda yayılmaya başladı. Bu iddialara göre, KPSS bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kaldırılması planlanıyor. Ancak, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarının yapılmaya devam edeceği öne sürülüyor.

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 9. maddesinin 2. fıkrası, Millî Eğitim Akademisi tarafından verilecek hazırlık eğitimine alınacak adayların, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlardan aldıkları puanlara göre belirleneceğini ifade ediyor.

YENİ SINAV: MEG-AGS

Bakanlığın, KPSS bünyesindeki Eğitim Bilimleri sınavını kaldırmayı ve bunun yerine Millî Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEG-AGS) adı altında yeni bir sınav uygulamayı planladığı iddia ediliyor. Ancak, bu iddialar henüz resmi bir açıklama ile doğrulanmadı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) veya ÖSYM'den konuyla ilgili resmi bir duyuru geldiğinde, güncel bilgiler paylaşılacaktır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Benfica'nın sıradaki hedefi Yunus Akgün Galatasaray Benfica'nın sıradaki hedefi Yunus Akgün
Galatasaray ile Nelsson: Görüşmeler tıkandı! Galatasaray Galatasaray ile Nelsson: Görüşmeler tıkandı!
Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gündem Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray scoutları ekstra mesaide; Muslera ve Mertens Galatasaray Galatasaray scoutları ekstra mesaide; Muslera ve Mertens
Michy Batshuayi kendine geldi Galatasaray Michy Batshuayi kendine geldi
Galatasaray'a bir Kolombiyalı daha; temaslar sürüyor! Galatasaray Galatasaray'a bir Kolombiyalı daha; temaslar sürüyor!
Arda Güler için İspanya'dan iddia: 'Fenerbahçe'ye gelebilir' Fenerbahçe Arda Güler için İspanya'dan iddia: "Fenerbahçe'ye gelebilir"
KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı kalktı mı, kalkacak mı? 2024 Gündem KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı kalktı mı, kalkacak mı? 2024
Beşiktaş'ta hedef milli ara sonrası yeniden çıkışa geçmek Beşiktaş Beşiktaş'ta hedef milli ara sonrası yeniden çıkışa geçmek
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Napolili Manna: "Osimhen'i isteyen çok, pazarlık yok!"
2
Türkiye'de sorun çalışma sistemi mi?
3
Batshuayi, 200 bin Euro'sunu kaptırdı
4
Başakşehir, Arda Turan'ı istiyor!
5
Chelsea'de 100 milyon euro'luk hedef
6
Serdar Aziz transfer için görüşüyor!
7
Juventus'tan Kenan açıklaması: "İnanıyoruz"

SON HABERLER