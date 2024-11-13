KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı kalktı mı, kalkacak mı? 2024

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kaldırılacağına dair iddialar, konuyla ilgilenen adaylar arasında merak konusu oldu. Bilindiği gibi KPSS; lisans, önlisans ve ortaöğretim seviyelerinde farklı kademelerde uygulanmakta ve adayların genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri gibi konulardaki bilgilerini ölçmektedir. KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kaldırılacağına dair söylentiler, sınava hazırlanan birçok adayın bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmesine neden oldu.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI KALKTI MI, KALKIYOR MU, DEĞİŞİYOR MU?



KPSS'nin formatında yapılacak olası değişikliklere dair söylentiler sosyal medya ve çeşitli platformlarda yayılmaya başladı. Bu iddialara göre, KPSS bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kaldırılması planlanıyor. Ancak, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarının yapılmaya devam edeceği öne sürülüyor.

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 9. maddesinin 2. fıkrası, Millî Eğitim Akademisi tarafından verilecek hazırlık eğitimine alınacak adayların, ÖSYM'nin düzenlediği sınavlardan aldıkları puanlara göre belirleneceğini ifade ediyor.

Bakanlığın, KPSS bünyesindeki Eğitim Bilimleri sınavını kaldırmayı ve bunun yerine Millî Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEG-AGS) adı altında yeni bir sınav uygulamayı planladığı iddia ediliyor. Ancak, bu iddialar henüz resmi bir açıklama ile doğrulanmadı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) veya ÖSYM'den konuyla ilgili resmi bir duyuru geldiğinde, güncel bilgiler paylaşılacaktır.