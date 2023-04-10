KPSS 2023/5 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK | KPSS KPSS 2023/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Sağlık Bakanlığı'na bağlı 31 bin 600 personel alımı için başvuruların 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında alınmasının ardından tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde binlerce personeli bünyesine katacak olan Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı hakkında arama motorlarında 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuç ekranı ve tüm merak edilenler...Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları için henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat bir önceki tercihler 30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar 13 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; 2023 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 11 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel alımı için tercih başvurularının 24-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşti.Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.MEB 5 Bin Personel Alımı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllarda yapılan tercihler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının bir ay içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.MEB tarafından ilgili kanun gereğince merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek.ÖSYM açıklaması ile adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.Değerlendirmeler tamamlandığı zaman ÖSYM'nin internet adresinden tercih yerleştirme sonuçlarını öğrenebilirsiniz.MEB tarafından ilgili kanun gereğince merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek.