Haber Tarihi: 10 Nisan 2023 15:46 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 15:46

KPSS 2023/5 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK | KPSS KPSS 2023/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacağı, tercih sonrası gündeme geldi. Yeni hafta ile birlikte beklentiler de iyice artmış durumda... Tercih yapan adaylar yerleştirme sonuçlarına odaklanmış durumda... Sıkça "Sağlık Bakanlığı KPSS-2023/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yöneltiliyor. İşte beklenen tarih...

KPSS 2023/5 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK | KPSS KPSS 2023/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Sağlık Bakanlığı'na bağlı 31 bin 600 personel alımı için başvuruların 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında alınmasının ardından tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde binlerce personeli bünyesine katacak olan Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı hakkında arama motorlarında 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuç ekranı ve tüm merak edilenler...

KPSS 2023/5 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları için henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat bir önceki tercihler 30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında alınmış ve sonuçlar 13 Aralık'ta açıklanmıştı. Buna göre; 2023 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 11 Nisan'da açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.
KPSS 2023/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. 30 MArt tarihinde başvuruların sona ermesi ve 31 Mart tarihinde tercih ücretinin yatırılmasının ardından sonuç açıklama için süreç başlayacak. ÖSYM'nin 5 bin personel alımını, diğer atamalar da göz önüne alındığında kısa sürede açıklaması bekleniyor. Sonuçlarjn 7 Nisan'a kadar gelmesi beklenmiyor. Sonuçlar açıklandığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin:


Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel alımı için tercih başvurularının 24-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşti.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

MEB 5 Bin Personel Alımı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçmiş yıllarda yapılan tercihler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının bir ay içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

MEB tarafından ilgili kanun gereğince merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek.

MEB TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM açıklaması ile adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Değerlendirmeler tamamlandığı zaman ÖSYM'nin internet adresinden tercih yerleştirme sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU


MEB tarafından ilgili kanun gereğince merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek.
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