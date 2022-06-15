Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yapıldı.
Medipol Başakşehir'in Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi İsrail ekibi Maccabi Netanya oldu.
İttifak Holding Konyaspor'un Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Belarus ekibi BATE Borisov oldu.
Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.
Medipol Başakşehir'in Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi İsrail ekibi Maccabi Netanya oldu.
İttifak Holding Konyaspor'un Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Belarus ekibi BATE Borisov oldu.
Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.
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