Haber Tarihi: 16 Ağustos 2024 11:09 - Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 11:09

Konyaspor-Galatasaray maçı kadrosu: Muhtemel ilk 11'ler

Konyaspor-Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Galatasaray maçı kadrosu: Muhtemel ilk 11'ler
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligin ilk maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezonu 3 puanla açan sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanından kayıpsız dönmeye çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.



GALATASARAY'IN KADROSU

Galatasaray kafilesinde, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yanı sıra transfer görüşmelerini sürdüren Wilfried Zaha ile Sergio Oliveira yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un Konya kafilesine dahil ettiği isimler şöyle:

"Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Derrick Köhn, berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı."

47. RANDEVU

Konyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.


İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.

Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0'lık sonuçla kazanırken diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

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