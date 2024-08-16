Konyaspor-Galatasaray maçı kadrosu: Muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.Ligin ilk maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezonu 3 puanla açan sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanından kayıpsız dönmeye çalışacak.Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.Galatasaray kafilesinde, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yanı sıra transfer görüşmelerini sürdüren Wilfried Zaha ile Sergio Oliveira yer almadı.Teknik direktör Okan Buruk'un Konya kafilesine dahil ettiği isimler şöyle:Konyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0'lık sonuçla kazanırken diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.