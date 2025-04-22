Haber Tarihi: 22 Nisan 2025 18:29 - Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025 18:29

Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle | ATV canlı izle

Konyaspor - Galatasaray maçı ATV şifresiz canlı izle | Konyaspor - Galatasaray maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. ATV'den canlı izlenebilecek olan Konyaspor - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konya GS maçı canlı yayın izleme detayları

Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle | ATV canlı izle
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Konyaspor - Galatasaray maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın ATV kanalında yayınlanacak olması. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Konyaspor - Galatasaray maçını canlı izlemek için ATV kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, ATV'nin dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla Konyaspor - Galatasaray maçını izlemek mümkün. Konyaspor - Galatasaray karşılaşması, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselme yolunda büyük bir önem taşıyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor.

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KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Polonyalı Piotr Lasyk oturacak. Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER


Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Ndao, Oğulcan, Jevtovic, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer

Galatasaray: Günay, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Ahmed, Osimhen



Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Galatasaray, çeyrek finalde eşleştiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Galatasaray'ın bulunduğu C Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle lider tamamlayan Konya temsilcisi ise çeyrek finalde Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0'la geçti.

Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Kazanan ekip, finalde Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.


GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Elias Jelert ve Alvaro Morata'nın yanı sıra çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

BU SEZONKİ 4. RANDEVU

İki takım bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1, sahasında ise 1-0 mağlup etti. Türkiye Kupası grup aşamasındaki müsabaka ise 0-0 eşitlikle sona erdi.

 


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