KONYASPOR GALATASARAY CANLI İZLE ŞİFRESİZ (GS)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Konyaspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor deplasmanı öncesi takımına uyarılarda bulundu. Daha ilk haftadan saha dışına çekilmek istediklerini belirten Buruk, "Geçen sezon da bunu sıklıkla denediklerini biliyoruz. Bizim işimiz sahada. En iyi yaptığımız işi yaparak yine mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Dış etmenler, yapılan açıklamalar bizi ilgilendirmiyor. Sahada oynayacağımız futbol ve alacağımız sonuçlarla cevabını veririz. Sizden sadece bunu istiyorum" dedi. Sarı-kırmızılı oyuncular da Okan Buruk'un mesajı sonrasında galibiyet için kenetlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille karşılaşması öncesi, "Emin olduğum bir şey var o da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, saha içine 4 metre girdiğinde kart görmüyor ama ben daha içerde kart görüyorum. Ya da bir oyuncu rakibinin suratına yumruk attığında oyuncu kart görmeyebiliyor. Bunları gördüm. Türkiye liginde oynanan maçlar saha içinde çok çetin geçiyor. Bize karşı oynayan takımlar sahada çok mücadele ediyor, maçları kazanmak kolay olmuyor. Takımlar iyi savunma yapıyor kontra atak yapıyor. Rakibin temposunu düşürmeyi biliyorlar. Bu anlamda zor bir lig burası. Açıkçası ben burayla sözleşme imzaladığımızda başkan bana 'burası kolay bir lig değil' demişti. Her maç zor geçiyor ki haklıydı. İzlediğim ilk hafta maçları bunu bana göstermeye yetti. Burası zorlu bir lig, kolay değil. Sadece üst sıralardaki takımlara karşı oynadığınız maçlar değil." diye konuşmuştu. Galatasaray'dan Mauro Icardi ise Portekizli teknik adamın açıklamasının ardından şu şekilde bir açıklama yapmıştı; "Mourinho gibi bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu hakkında bu şekilde konuşuyor olması enteresan bir şey. Büyük takımlardayken böyle bir şey yapmazdı diye tahmin ediyorum, yaptığını da hatırlamıyorum. Galatasaray buranın en büyüğü. Her zaman Galatasaray'a karşı konuşulanlar olacaktır. Bizim özel bir hocamız var. Türkiye'yi tanıyor. Oyuncuyken de burada oynadı. Hocayken de burada başarılara imza attı. Daha sezonun bu kadar başlarındayken böyle şeyleri, bu söylemleri başlatmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Biz futbola odaklanmaya devam edeceğiz. İki senedir ödülünü sahaya odaklanarak aldık. Tekrar sahaya odaklanarak ödülünü almayı bekleyeceğiz."Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.Galatasaray kafilesinde, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yanı sıra transfer görüşmelerini sürdüren Wilfried Zaha ile Sergio Oliveira yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk'un Konya kafilesine dahil ettiği isimler şöyle:Konyaspor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi. Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0'lık sonuçla kazanırken diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında cuma günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Ligin ilk maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezonu 3 puanla açan sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanından kayıpsız dönmeye çalışacak. Ligin ilk maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezonu 3 puanla açan sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanından kayıpsız dönmeye çalışacak.Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, cuma günü oynanacak Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Kaymak, "Deplasmanda güzel bir galibiyetle başladık. Hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah Galatasaray karşısında güzel bir skorla mutlu bir şekilde ayrılırız. Geçen sezon kötü geçti bizim için. Bu transferleri de böyle kötü bir sezon geçirmemek için yaptık. Transferlerimiz ve takımın uyumu da çok güzel. Yarın güzel bir karşılaşma olacak ama 3 puanla ayrılan kesinlikle biz olacağız." dedi. "Galatasaray maçı bilet fiyatlarının yüksek olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Kaymak, "Bilet fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray maçında stadyumun dolacağını düşünüyorum. Açıkladığımız bilet fiyatlarına ilişkin bizim de kulağımıza bir takım söylemler geliyor. Bizim10 Haziran 2024 tarihinde kombine bilet fiyatları için açıklama yaptık. O tarihte Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları dışında tüm müsabakalarda sabit bilet fiyatı uygulanacağını açıkladık. Herhangi bir kulübe karşı bir tutumumuz söz konusu değildir. Her takıma eşit mesafedeyiz. Hiçbir takıma almış olduğumuz bir tutum söz konusu değildir." yanıtını verdi. Son olarak transfer çalışmalarına dair konuşan Kaymak, "Konyaspor'da transfer sezonu kapanana kadar devam edecek. Belki stoper ve forvet hattına bir takviye olma ihtimali var." dedi.Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gabriel Sara'nın bu maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor. Sara, ligin ilk haftasındaki Hatayspor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu.Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda gözler Mauro Icardi'nin üzerinde olacak. Arjantinli yıldız, ligin ilk haftasında Hatayspor maçında fileleri havalandırmış ve sezona golle başlamıştı. Icardi, geçen sezon ise Konyaspor deplasmanında iki gol atmış ve şampiyonluğu getirmişti.