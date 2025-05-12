Haber Tarihi: 12 Mayıs 2025 13:25 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 13:25

Altın Fiyatları Neden Düşüyor, Düştü? 12 Mayıs 2025

Altın Fiyatları Neden Düşüyor, Düştü? | Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesinin ardından ekonomiden ilk tepkiler gelmeye devam ediyor. Yurt içi piyasalarda gram altının fiyatı büyük bir düşüş göstererek 4 bin 20 seviyelerinden işlem görüyor. Peki, 12 Mayıs altın fiyatları neden düşüyor, düştü?

Altın Fiyatları Neden Düşüyor, Düştü? 12 Mayıs 2025
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Ekonomide 'Terörsüz Türkiye' heyecanı yaşanıyor...

Bölge ekonomisi şimdiden yatırımın ve istihdamın sinyallerini veriyor.

SÜREÇ MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI

'Terörsüz Türkiye' süreci, bölge ekonomisine umut olurken, süreç şimdiden meyvelerini vermeye başladı.

Sabah saatlerinde PKK'nın kendini feshetmesini duyurmasının ardından ekonomiye yansımaları yakından takip ediliyor.

ALTINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz haftayı zirvede karşılayan altın fiyatları, kararın açıklanmasının ardından ilk iş gününde büyük bir düşüş eğilimine geçti.

Geçtiğimiz günlerde 4 bin 200 seviyesini gören gram altın, an itibariyle piyasalarda 4 bin 20 seviyelerinden işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN/ONS

Alış: 3.323,89 DOLAR

Satış: 3.326,08 DOLAR

GRAM ALTIN

Alış: 4.019,14 TL

Satış: 4.022,69 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 25.761,43 TL

Satış: 26.248,28 TL

TAM ALTIN

Alış: 27.116,00 TL

Satış: 27.334,00 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 6.440,23 TL

Satış: 6.582,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 12.817,59 TL

Satış: 13.140,62 TL


DÖVİZ KURLARI

Saat 10:40 itibarıyla Dolar/TL kuru 38,74, Euro/TL kuru 43,11 seviyesinde hareket ediyor.

Aynı dakikalarda sterlin 51,13 TL seviyesinde.

Euro/dolar, 1 ayın en düşük seviyesi olan 1,1163'e geriledi.

BORSA İSTANBUL

PKK'nın silah bırakma açıklamasının etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2'nin üzerinde yükselişle başladı.

Cuma günü yükseliş yönlü bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 1,20 artışla 9 bin 390 puana çıkmıştı.

BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde ise yurt içinden ve küresel piyasalardan gelen olumlu haber akışının etkisiyle kazançlarını artırdı.

PKK'nın silah bırakma açıklamasının ardından BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre yüzde 2,35 artışla 9.611 puana çıktı.

BRENT PETROL

Brent petrolünün varil fiyatı 2,11 dolar artışla 66,02 dolara yükselirken; Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 2,12 dolar artışla 63,14 dolara çıktı.

Bitcoin fiyatı, ABD-Çin anlaşmasına ilişkin haberler ile 105.646 dolara yükseldi.


TERÖRÜN MALİYETİ: 4 TRİLYON LİRA

Terörün yaklaşık 40 yıl içinde Türkiye'ye hesaplanabilir ekonomik maliyetinin 4 trilyon lira dolayında olduğu tahmin ediliyor.

Terörün sora ermesi ile Türkiye'nin üzerinden büyük bir mali yükün kalkmasının yanı sıra psikolojik etkilerinin de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bölgesel kalkınmaya olumlu yansımalarının olması bekleniyor.



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