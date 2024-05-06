Haber Tarihi: 06 Mayıs 2024 17:58 - Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 17:58

Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle: Şifresiz FB maçı izle

Konyaspor - Fenerbahçe canlı beIN Sports canlı izleme linki | Konyaspor - Fenerbahçe maçı kaçak olarak Selçuk Sports, Netspor, İnatspor, Taraftarium24 den izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak Bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Konyaspor - Fenerbahçe maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor - Fenerbahçe maçı canlı izleme detayları

Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle: Şifresiz FB maçı izle
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Süper Lig'de heyecan Konyaspor- Fenerbahçe karşılaşmasıyla devam ediyor. Haftanın kapanış mücadelesi bugün saat 20:00'de başlayacak.

Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında kazanması durumunda puanını 92'ye yükseltecek.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE


 

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

KONYASPOR - FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE



KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER


Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner, Ndao, Cicaldau, Prip, Cikalleshi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.



4 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI

Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli takımda Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı.

Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında kadroya alınmayan Miha Zajc ise kadroya dahil edildi.

FENERBAHÇE'DE 7 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, bu maçta kart görmeleri durumunda Mondihome Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 46. RANDEVU

Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 45 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.

DEPLASMANDA DA ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda bugüne dek 22 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 14'ü Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 48 gole Konyaspor 27 golle karşılık verdi.

EN GOLLÜ MAÇ İLK YARIDA

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 45 karşılaşmada en gollü müsabaka, ligin ilk yarısında oynandı.

Fenerbahçe'nin sahasında 7-1 kazandığı karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihe geçti.

Sarı-lacivertli ekibin Konya deplasmanında en farklı kazandığı mücadeleler ise 18 Aralık 1988 ve 12 Eylül 1992 tarihlerinde oynandı. Fenerbahçe bu mücadeleleri 5-1'lik skorlarla kazandı.

Konyaspor'un 27 Mayıs 2005 tarihinde sahasında 4-2 kazandığı mücadele ise yeşil-beyazlıların en farklı sonuçla galip geldiği karşılaşma oldu.

SON 10 MAÇTA 6 GALİBİYET

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 6'sından galibiyetle ayrılırken 3 kez kaybetti, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 24 gol kaydederken, 10 gol yedi.


 
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