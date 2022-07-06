Konyaspor, Abdülkerim'in yerini doldurdu!

Konyaspor, Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a sattıktan sonra 2+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Kosta Rikalı stoperine kavuşuyor.



Konya Postası'nda yer alan habere göre, tecrübeli stoperin programda bir değişiklik olmaması halinde bugün Konya'ya gelmesi, kısa süre içinde de sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



Amerika'da bu sezon 13 maçta forma giyen 29 yaşındaki Francisco Calvo, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



Konyaspor bu transferle birlikte stoper mevkisine yapılacak takviyeleri tamamladı. Öte yandan Konyaspor'da yabancı forvet transferiyle ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.





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